Finanspolitikerne varsler spissere konklusjon i Tangen-saken

Lovavdelingen har kommet fram til at finansministeren har generelt rom for å instruere Norges Bank om ansettes av ny oljefondssjef.

– Det betyr noe for hvor presise konklusjoner vi kan utforme, sier Hadia Tajik (Ap), som er saksordfører i Tangen-saken i finanskomiteen.

Kort utsettelse

Finanspolitikerne møttes til et kort møte fredag formiddag. Møtet ble hevet etter kort tid for at partiene skulle få anledning til å sette seg skikkelig inn i den nye juridiske vurderingen.

Innstillingen som skulle være klar klokken 13, blir også utsatt til klokken 15.

– Vi tar en liten timeout så partiene får tid til å sette seg inn i dokumentet, i tilfellet det skal adresseres og i så fall på hvilket vis, sier komitéleder Mudassar Kapur fra Høyre.

Varsler enighet

Det var tydelig lettelse å spore blant finanspolitikerne, og det var nærmest en samstemt forventning om at konklusjonen fra lovavdelingen vil gjøre det lettere for komiteen å samle seg om en enighet.

– Ja, det mener jeg. Nå har vi jo lovavdelingens egen konklusjon. Det gjør at vi lettere kan nærme oss hverandre, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.

Partiene jobber utover dagen med å finslipe kommentarer og konklusjon i innstillingen. Kaski sier vurderingen fra lovavdelingen var avklarende.

– Den betyr at vi kan stramme til uttalelsene våre og være mer presis og signalisere hva vi ønsker, nemlig at det ikke skal være noen interessekonflikt knyttet til oljefondssjefen for å ivareta omdømmet og tilliten til oljefondet, sier hun.

– Unngå somling

Rødts Bjørnar Moxnes mener vurderingen gir Sanner grønt lys for å gripe inn, og at han straks må ta hånd om saken.

– Det er ingen grunn til mer somling. Nå kan Stortinget bare gi klar beskjed til regjeringen: Rydd opp i rotet, interessekonfliktene og eliminer dem, sier han.

Kritisk til håndtering

Vurderingen fra lovavdelingen står i kontrast til den juridiske betenkningen som forelå tidligere i uken fra et privat advokatselskap. Flere i opposisjonen er kritiske til måten finansministeren har håndtert saken på.

– Dette er en knusende dom over det arbeid Finansdepartementet så langt har gjort. Både den vurdering Finansdepartementet selv har gjort og det bestillingsverket som ble gjort av et privat advokatfirma, sier Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik.

Han mener den viser at finansministeren både burde og kunne ha grepet inn i saken langt tidligere.

– Sanner burde ha bedt om vurdering fra lovavdelingen allerede i mars da han uttrykte bekymring over ansettelsen overfor sentralbanksjefen. Allerede da burde han ha sett på sin mulighet for å gripe inn i saken, sier Gjelsvik.