– Med dagens høye boligpriser og kravet til egenkapital er det mange, og særlig unge, som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. En endring av skattereglene kan bidra til at flere kan få eierskap til sin egen bolig gjennom leie-til-eie-modellen, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Kort fortalt er det i dag slik at maksimalt 15 prosent av boligenhetene som kan leies ut i boligselskap for at selskapet skal få benytte fleksible skatteregler.

Regjeringen vil vurdere å øke dette tallet. Private boligutviklere har gitt uttrykk for at det er prosjekter der man kan inngå leie-til-eie-avtaler i minst 30 prosent av boligene i et borettslag.

