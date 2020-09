Av Steinar Schjetne

Godt kapitaliserte banker er en forutsetning for at bankene skal kunne dekke store tap og fortsette å gi lån til bedrifter og husholdninger. Det er derfor viktig at de holder tilbake overskuddsmidler nå, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) poengterer at usikkerheten fortsatt er stor rundt koronapandemiens videre utvikling. Virusutbruddet har ført til det sterkeste tilbakeslaget i norsk og internasjonal økonomi på mange tiår.

– Selv om vi i de siste månedene har sett tegn til oppgang i norsk og internasjonal økonomi, er faren langt fra over. Jeg legger derfor til grunn at norske banker venter med å dele ut utbytte eller kjøpe tilbake aksjer til usikkerheten er ytterligere redusert, sier Sanner.

Fortsatt stor risiko

Det er fortsatt risiko for at den økonomiske utviklingen kan bli svakere enn ventet, for eksempel ved nye store smitteutbrudd.

– Vi har til nå klart oss forholdsvis godt gjennom krisen, og norske banker er blant de mest solide i Europa. Å beholde kapitalen i bankene i den tiden vi nå går inn i, gir et godt utgangspunkt både for bankene og for norsk økonomi til å håndtere de utfordringene som kan ligge foran oss, sier finansministeren.

Hans oppfordring til norske banker kommer rundt halvannen måned etter at den europeiske sentralbanken gikk ut og ba bankene i de 19 eurolandene vente med å betale utbytte eller bonus før januar neste år. Fram til da var oppfordringen å midlertidig avstå fra utbytteutbetaling til oktober.

Vil ikke forby

Også i mars i år gikk Sanner ut med en oppfordring til banker og forsikringsselskaper om å avstå fra utbytte- og bonusutbetalinger. Han høstet da kritikk fra Rødt og SV for ikke å forby dem å dele ut utbytte eller å foreta andre utdelinger av overskudd for fjoråret, slik Finanstilsynet foreslo i et brev til departementet.

Finanstilsynet skrev i forrige uke at det fortsatt er stor usikkerhet rundt det økonomiske tilbakeslagets dybde og varighet både i Norge og internasjonalt, og at det forventes at banker og forsikringsforetak avstår fra å dele ut utbytte og kjøpe tilbake egne aksjer i det minste fram til 1. januar 2021.

Forsikringsselskapene blir av Finansdepartementet riktignok bedt om «basere sin overskuddsdisponering på grundige analyser av egen soliditet», men er ikke omfattet av oppfordringen om å vente med å betale ut utbytte.

