Fikk drapstrussel etter at hun snakket om Giske og ukultur i Trøndelag Ap

«Du bør shå dæ over skuldran når du e ut å går fra no av(…) Du heng i en syltynn tråd»

Det er Adresseavisen som siterer fra deler av e-posten som Skillingsås mottok i går kveld – der det også står at hun ødelegger for partiet.

Den tidligere fylkessekretæren i AUF, uttaler til avisen at hun kommer til å anmelde forholdet til politiet og varsle partiet.

I et lengre intervju med Adresseavisen, som ble publisert torsdag, fortalte Skillingsås om ubehagelige opplevelser i fylkespartiet. Hun begynte som valgkampmedarbeider i 2013, og i intervjuet beskrev Skillingsås en kultur ved valgkampkontoret som var preget av en seksualisert sjargong.

Les også: Klart for ledervalg i Trøndelag Arbeiderparti – kan få kvinnelig leder

I intervjuet fortalte hun også om en nachspiel-episode i 2014, der Trond Giske skal ha kommet med ubehagelige tilnærmelser.

– Et nachspiel for seks år siden er vanskelig å gå inn i, men jeg har aldri hatt som intensjon å gjøre noe som skulle være ubehagelig for Sandra, uttalte Giske til Adresseavisen.

I tilsvaret sa han også at det hadde vært for lite bevissthet om festkulturen i fylkespartiet.

– I 2017 beklaget jeg dypt at jeg ikke hadde vært bevisst nok i enkelte sosiale situasjoner, og den beklagelsen gjelder fortsatt. Det har også i Trøndelag vært for lite bevissthet om festkultur, som jeg også har vært en del av, og vi har gjort mye for å rydde opp i dette de siste årene.

Les også: Valgforsker: – Giske har møtt den politiske veggen