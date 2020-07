FHI vurderer munnbind-tiltak fortløpende

Det opplyste overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI) på en pressekonferanse fredag.

– Det gjøres fortløpende vurderinger, og vi skal gjøre ytterligere vurderinger utover sommeren, sier han.

– Vi må huske at vi er i en veldig heldig situasjon med lite smitte i Norge. Å innføre dette tiltaket nå er kanskje ikke det riktige tidspunktet. Men dette kan være noe vi bør vurdere litt fram i tid hvis det blir en økning i smitte, fortsetter overlegen.

Tømme helsetjenesten

Storbritannia, Østerrike og Belgia er blant landene som nå har innført påbud om bruk av munnbind i butikker, banker, postkontor og på andre offentlig steder.

Slik situasjonen er i Norge nå, er det ikke riktig å innføre bruk av munnbind, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Det vil ikke medføre særlig lavere smitte, og vi vil tømme helsetjenesten for munnbind som trengs til behandling av smittede pasienter.

Undersøker munnbindbruk

Men FHI har fått i oppdrag å se på bruk av munnbind i ulike situasjoner for forskjellige deler av befolkningen med ulike typer munnbind, sier Nakstad

– Så det er et fortløpende arbeid man jobber med for å kunne iverksette det som et tiltak hvis det blir nødvendig i en region eller en by eller en spesiell situasjon senere i pandemien.