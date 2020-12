FHI: Vedvarende fare for at epidemien kommer ut av kontroll fram til sommeren

Den nye risikorapporten tar utgangspunkt i situasjonsbildet i Norge denne uken og skuer fram mot de første seks månedene av 2021.

FHI skriver at Norge må regne med å leve med epidemien i mange måneder til. Men dersom risikogruppene blir beskyttet med vaksinasjon, kan sykdomsbyrden letne betydelig, skriver de.

– Vi har merket at en del av befolkningen tror at det bare er de eldste som kan få alvorlig sykdom. I risikovurderingen peker vi derfor på at 70 prosent av dem som legges inn i sykehus, og 66 prosent av dem som trenger intensivbehandling, er under 70 år, sier avdelingsdirektør Line Vold.

Spres videre

Rapporten peker også på at den nye koronavarianten som har dukket opp i Storbritannia, neppe kan utryddes. Det betyr at den sannsynligvis vil spres videre rundt i Europa og også etter hvert til Norge – hvis den ikke allerede er her, skriver FHI.

– Selv om mye fortsatt er ukjent om denne varianten, er det nødvendig å være årvåken. Vår høyst foreløpige vurdering er at varianten utgjør en risiko også for Norge. Dersom den virkelig har et høyere reproduksjonstall, og spres i Norge, kan epidemien bli vanskeligere å holde under kontroll, sier Vold. (NTB)

