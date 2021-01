Det sier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI.

– Mange på sykehjem er svært skrøpelige og befinner seg i livets sluttfase. Gjennomsnittlig dør det over 300 personer ukentlig på norske sykehjem. Det foreligger ikke noen statistisk analyse som tilsier at vaksinasjon medfører økt risiko for død, påpekte Vold under en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Kan gå kort tid

Hun kommenterte opplysningene om at flere personer har mistet livet etter å ha fått koronavaksine, og poengterte at det på sykehjem vil i noen tilfeller kunne gå kort tid fra vaksinering til dødsfall på grunn av pasientens helsetilstand.

– For svært skrøpelige eller terminalt syke pasienter bør det gjøres en individuell vurdering av risikoen for at personen ikke tåler bivirkningene av vaksinen, sa Vold. (NTB)