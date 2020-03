Saken er oppdatert

Ingen av dem er alvorlig syke, og ingen er innlagt på sykehus, opplyser overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI), Siri Helene Hauge.

– Alle er i hjemmene sine og er isolert, sier Hauge.

På kort sikt er det ventet at det vil komme flere tilfeller, ifølge Hauge.

Nytt tilfelle i Rogaland

FHI meldte først om 24 nye tilfeller, men klokken 18.04 ble det bekreftet et nytt tilfelle av koronaviruset i Rogaland.

12 av tilfellene er i østlandsområdet, inkludert fem ansatte ved Oslo universitetssykehus. Ni av tilfellene er i Vestland, to i Agder, ett i Rogaland og ett i Tromsø. De seks nye tilfellene har alle tilknytning til smitte i utbruddsområder i utlandet.

Under store arrangementer i tiden framover oppfordrer FHI til gode hygienerutiner, som grundig håndvask, bruk av håndsprit og gode hostevaner. Kommunelegen i den aktuelle kommunen vil avgjøre om det er hensiktsmessig å avlyse større arrangementer.

Kan gå over i ny fase

Helsemyndighetene forventer at smittespredningen kan gå over i en ny fase, der vi får smittespredning i Norge uten at alle de smittede klarer å knyttes til et kjent utbruddsområde.

Dersom det skjer, kan det bli aktuelt med nye og mer inngripende tiltak for å hindre smittespredning, varsler FHI.

– Målet for tiltakene som gjennomføres nå, er at færrest mulig blir smittet fremover, og at tilfellene spres ut i tid slik at helsetjenesten har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta de som kan bli alvorlig syke, forklarer avdelingsdirektør Line Vold ved FHI. (NTB)

Fakta om koronaviruset

* En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina. Byen har 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen.

* Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse.

* Over 80 prosent får milde symptomer. Risikoen er aller størst for eldre og syke.

* Verdens helseorganisasjon (WHO) betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise.

* 26. februar ble det første tilfellet av viruset bekreftet i Norge.

* Totalt er 25 personer smittet av koronavirus i Norge. 12 av de 25 tilfellene er i østlandsområdet, inkludert fem ansatte ved Oslo universitetssykehus og én lærer ansatt ved Etterstad videregående skole i Oslo. Ni av tilfellene er i Vestland, to i Agder, ett i Rogaland og ett i Tromsø. Ingen av dem er alvorlig syke.

* Alle de 25 smittede har tilknytning til smitte i utbruddsområder i utlandet. De er alle hjemmeisolert og følges opp av lokal helsetjeneste i sine respektive kommuner.

* Ullevål sykehus har innført nye karanteneregler på 14 dager for ansatte som har vært i smitteområder. De nye reglene vil berøre mellom 150 og 160 ansatte ved sykehuset. Antallet kommer trolig til å stige noe.

Kilde: Folkehelseinstituttet, NTB