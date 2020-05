FHI: – Stort press om å innføre «ikke kunnskapsbaserte» tiltak i Norge

VG har fått innsyn i et notat som var unntatt offentlighet, der FHI-ansatte med ansvar for å håndtere det pågående utbruddet går i detalj om situasjonen helgen 7. og 8. mars – dagene før regjeringen innførte de strenge kontrolltiltakene.

«Det er stort press på å implementere tiltak som ikke er kunnskapsbaserte eller gjennomførbare i Norge, spesielt etter at andre land har valgt å bruke inngripende tiltak som i nåværende situasjon vil ha begrenset effekt i Norge», skriver gruppen i notatet, ifølge VG.

– Det har vært mest omtalt etterpå at vi i vår vurdering ikke anbefalte stenging av skoler og barnehager som et tiltak, fordi det ikke fantes kunnskapsgrunnlag for at dette hadde en effekt på smittespredningen. sier avdelingsleder Line Vold i FHI.

Skoler

Regjeringen stengte skolene og barnehagene 12. mars mot FHIs råd.

Helseminister Bent Høie (H) er enig i at presset var stort.

– Jeg var daglig i mediene og forsvarte blant annet at vi ikke hadde stengt skolene, og en del andre forslag som var fremme som det var press på at vi skulle innføre, sier Høie til VG. (NTB)

