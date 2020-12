FHI publiserte sine anbefalinger i forkant av regjeringen og FHIs pressekonferanse om vaksiner fredag. Der kommer regjeringen med den endelige beslutningen.

Her anbefales det at grupper med økt risiko for alvorlig forløp og død anbefales inkludert i nasjonalt vaksinasjonsprogram.

* Alle fra fylte 65 år

* Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

* Personer 18-64 år med en eller flere navngitte sykdommer/tilstander som gir høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp.