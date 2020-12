Alle tre personene kom til Norge fra Storbritannia like før jul, i likhet med de to som ble oppdaget søndag. Dermed er det påvist i alt fem tilfeller her i Norge, skriver VG.

– Personene det gjelder, skal nå sitte i karantene og vil bli fulgt opp av kommunen de befinner seg i. Vi bistår og sikrer at de følges opp i henhold til gjeldende retningslinjer, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI i en pressemelding.

Engelsk virusvariant skaper rask økning

Den engelske virusvarianten er kalt VOC 202012/O1 og antas å være årsaken til en rask økning av smittetilfeller i Sørøst- og Øst-England samt London.

Den ser ut til å være mer smittsom enn det vanlige koronaviruset, men ifølge FHI ser den ikke ut til å gi noen større risiko for alvorlig sykdom ut fra det som nå er kjent. Det er heller ikke holdepunkter for at vaksinen ikke har effekt på den nye varianten.

– Det er som ventet at flere personer får denne varianten påvist, og vi venter også nye tilfeller fremover i Norge. Vi følger nøye med på situasjonen, og vi ønsker å forsinke spredningen så mye som mulig, sier Vold.

FHI påpeker at det er kommunelegen i dialog med de personene det gjelder, som vurderer hva de går ut med av ytterligere informasjon.

(NTB)