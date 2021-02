FHI: Ny vaksinestrategi er under vurdering

Av Bibiana Piene

– Vi har vurdert spørsmålet rundt smittesituasjonen og geografisk skjevfordeling av vaksiner. Våre vurderinger er oversendt til Helse- og omsorgsdepartementet, sier fagdirektør Frode Forland i FHI til NTB.

Regjeringen skal ta sin beslutning i neste uke.

Forland vil imidlertid ikke si noe om hvilke vurderinger FHI har gjort, eller om deres konklusjon er at smitteutsatte områder bør få flere vaksiner.

– Foreslår å vurdere

TV 2 meldte fredag at FHI har foreslått en helomvending i vaksinestrategien, der Oslo kan få flere vaksinedoser. Forland uttalte til kanalen at FHI foreslår «å vurdere strategiendring med tanke på at risikobildet nå er endret med muterte virus, og utbrudd i ulike deler av Norge og primært i Oslo».

– Det er riktig at vi drøfter spørsmålet om skjevfordeling, som for eksempel fordeling av vaksiner til utsatte områder, og det er det vi har fått oppdrag om, og det er dette vi har sagt til TV 2. Men det stemmer ikke at vi foreslår helomvending i strategien, presiserer Forland.

Det FHI har gjort er å drøfte spørsmålet om hvorvidt geografisk skjevfordeling er formålstjenlig eller ikke i forhold til formålene med vaksinasjonsprogrammet, framholder han.

– Det er snakk om å vurdere om det kan være relevant å gi mer vaksine til dem i områder hvor smitten er høyest, sa han.

– Blir lettet

Det siste døgnet er det registrert 231 nye koronasmittede i Oslo, det høyeste smittetallet på over tre måneder. Flere andre steder på Østlandet har også opplevd økt smitte.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier han vil bli lettet dersom vaksinestrategien blir endret.

– Oslo har gjennom hele pandemien hatt det høyeste smittetrykket i landet, og de strengeste tiltakene. Derfor har det føltes ulogisk at vi ikke har fått flere vaksiner enn områder uten smitte og med få inngripende tiltak.

– Vi ser hvordan importerte muterte varianter av viruset nå har fått fotfeste. Derfor begynner det å haste med å få på plass en endret vaksinestrategi, sier Johansen, som påpeker at Oslo nå har kapasitet til å sette 110.000 vaksiner i uken.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.