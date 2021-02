– Leverpostei er blant de mest populære påleggene for småbarn, men barns inntak av leverpostei og lever bør begrenses, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet til TV 2.

Landsomfattende kostholdsundersøkelser fra 2018 og 2019 viser at det er barn i alderen ett og to år som får i seg mer A-vitamin enn det som er anbefalt.

Hovedkilden til A-vitamin blant småbarn er leverpostei, som bidro med 40 prosent av inntaket hos barn som ikke ble ammet ved ettårsalderen.

Norsk fôrbransje har redusert innholdet av A-vitamin i norsk svinefôr, og nye analyser fra 2020 viste at leverpostei nå har cirka 40 prosent lavere A-vitamin innhold sammenlignet med tidligere. Reduksjonen er gjort for å redusere risikoen for høyt inntak av vitaminet.

Anbefalt inntak av A-vitamin er 300 mikrogram om dagen for ettåringer, mens anbefalingen for toåringer er 350 mikrogram per dag. Det tilsvarer omtrent en halv brødskive med leverpostei.

Granlund understreker likevel at det sannsynligvis er få barn i Norge som har så høyt inntak av A-vitamin at det er forbundet med helsefare.

Andre viktige A-vitaminkilder i kosten er barnegrøt, morsmelkerstatning, smør, margarin og olje.

