FHI med nye retningslinjer for koronatesting

I de nye retningslinjene heter det at ved akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet, skal pasienter med behov for innleggelse, pasienter og beboere i helseinstitusjoner, ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid og personer over 65 år med underliggende sykdom prioriteres for testing av koronavirus.

FHI presiserer at personer uten symptomer ikke skal testes for koronavirus, og at andre personer med akutt luftveisinfeksjon vanligvis ikke skal tilbys testing, heller ikke etter reise.

Ansatte i pasientnært arbeid kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart i over to døgn.

Personer som har vært i nærkontakt med et bekreftet covid-19-tilfelle, kan også testes, men ved manglende kapasitet kan denne gruppen nedprioriteres, heter det.

