FHI: Man kan klemme sine nærmeste

– Så lavt som smittetallet er nå, tenker jeg det er greit å gi en klem til nære venner, sier overlege Are Stuwitz Berg i FHI til VG.

FHI presiserer samtidig overfor NTB at de ikke anbefaler klemming med alle – ei heller med alle venner.

– Are Stuwitz Berg har ikke sagt eller ment at det åpnes for klemming med alle venner. Han har sagt at man kan klemme sine nærmeste, slik vi har fremholdt en stund allerede, skriver FHIs medievakt i en epost til NTB.

Stuwitz Berg presiserer overfor VG at smittefaren øker jo flere venner man klemmer, og han anbefaler at man ikke introduserer mange nye inn i klemmegruppen.

Overfor NTB understreker FHI viktigheten av å opprettholde vanlige tiltak ved å holde seg hjemme når man er syk, praktisering av god håndhygiene og å holde en meters avstand.

