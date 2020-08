Melby er opptatt av at hverdagen skal bli så normal som mulig for de unge som nå tar fatt på hverdagen igjen.

Statsråden viser til trafikklyssystemet og understreker at gult nivå betyr at skoleklasser kan være samlet, samt at barnehager skal streve etter å ha et normalt åpningstilbud.

– Vårt klare mål på nasjonalt nivå er at vi skal holde barnehager og skoleklasser åpne, slik at ingen havner bakpå i utdanning eller i opplæring. Det skal veldig mye til før vi stenger helt ned igjen, sier Melby.

Av de 9.638 personene som er smittet av covid-19 så langt i Norge, er kun 231 barn under ni år – altså 2,3 prosent.

– Skolene hadde gult nivå før ferien og vil også starte i gult neste uke. Det betyr at man kan ha vanlig størrelse på klassene, men at det bør være begrenset kontakt for å begrense eventuell smitte, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Barn blir sjeldnere syke av covid-19 og får milde symptomer. Men også barn kan smitte andre når de blir syke, påpeker Vold.

