– Vi jobber nå med å øke kapasiteten for å få til en enda bedre overvåking av virusmutasjoner, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.

Dette gjøres for å få svar på om de nye variantene av koronaviruset blir et problem her i landet i nær framtid. FHI har ennå ikke funnet bevis på at mutantviruset går fra person til person i Norge, men dobler antall prøver de analyserer for å finne smitten.

De to variantene som bekymrer, ble oppdaget i England og Sør-Afrika, og forskerne mener de to variantene er spesielt smittsomme. Så langt er det kun prøver fra folk som kan knyttes til utenlandsreiser som har vist varianten.

Nå ønsker Folkehelseinstituttet å finne ut om det foregår skjult smitte av det muterte viruset. Dette gjøres ved at tilfeldige prøver fra personer som er smittet, blir utsatt for en spesialanalyse som kalles sekvensering.

