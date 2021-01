FHI: Ikke overraskende med enkelte tilfeller av koronasmitte for andre gang

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet sier det internasjonalt bare er rapportert om en håndfull tilfeller der personer har fått påvist smitte av koronaviruset to ganger. Lørdag kom det melding om at en sykehjemsbeboer i Oslo har fått påvist viruset for andre gang.

– Det er foreløpig altså ikke rapportert om mange tilfeller av dette. Vi har ingen tilfeller av bekreftet reinfeksjon i Norge, men det er ikke overraskende om vi får enkelte tilfeller også her, sier Line Vold til NTB lørdag ettermiddag.

Hun legger til at FHI må undersøke viruset med en helgenomekvensering, altså en full kartlegging av virusets arveanlegg, for å bekrefte om det virkelig er reinfeksjon hos pasienten.

