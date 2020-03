Smittevernoverlege Preben Aavitsland sier til Dagens Næringsliv at hytteforbudet ikke er basert på faglige råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og at det ikke har noe med smittevern å gjøre.

– Helseministeren har forklart at forbudet ble innført for å hindre at helsetjenesten i store hyttekommuner ble overbelastet. Dette er ikke en beslutning Folkehelseinstituttet har vært involvert i. Dette er avveininger som beslutningstakerne må gjøre, sier Aavitsland.

– En smittevernfaglig vurdering tilsier kanskje at det kan være nyttig å ha flere folk i fjellet enn i parker i byene hver helg, sier han.

