FHI: – For tidlig å sammenligne norske og svenske dødstall

De fleste forskere er enige om at det ikke er mulig å evaluere koronastrategien så lenge pandemien pågår, skriver Svenska Dagbladet.

Men det er klart at Norge har lyktes betydelig bedre enn Sverige med å stanse spredningen og beskytte risikogrupper. Til nå er 232 personer med covid-19 døde i Norge, sammenlignet med vel 3.500 i Sverige.

Mindre lokale utbrudd

Frode Forland tror at Norge fremover kan få mindre, lokale utbrudd ulike steder i landet som skal slås tilbake med omfattende testing, smittesporing og isolasjon.

– Den strategien ser ut til å fungere i Sør-Korea og Singapore, sier Forland til Svenska Dagbladet.

Han sier at det å håpe på en kontrollert spredning, og at smitten vil avta når tilstrekkelig mange er blitt syke, ville vært en alt for farlig strategi.

Vil vente ett år

Tidligere statsepidemiolog i Sverige, Johan Giesecke, sier han vil vente ett år før det er noe poeng å diskutere dødstallene i ulike land. Han tror tallene vil jevne seg ut, selv om dødstallene i Sverige fram til nå er sju ganger høyere enn i Norge.

Frode Forland er enig i at man foreløpig ikke kan sammenligne dødstallene, men han sier den beste strategien i dagens situasjon er å slå ned spredningen mens man venter på vaksine eller behandling mot sykdommen.

– Jeg tror at vi får leve med å holde sosial avstand, at vi ikke kan klemme hverandre og begrense reiser i en god stund fremover.

– Ikke så ulikt

På spørsmål om hva Norge kunne gjort bedre svarer Forland:

– Vi fikk inn smitten på sykehjemmene, og 60 prosent av dødsfallene har skjedd der. Det å ikke gå på skolen har også vært krevende for utsatte barn og ungdommer.

I et intervju med svenske Dagens Nyheter blir direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet også spurt om forskjellene mellom Norge og Sverige:

– Jeg synes ikke at det handler om to helt ulike måter, selv om måten å kommunisere på og bruke lovgivningen på skiller seg nokså mye fra hverandre. Innholdet i det man har gjort, er ikke så ulikt, bortsett fra det med skoler og barnehager. Særlig ikke nå når Norge gjenåpner samfunnet igjen. Da ligner tiltakene i Norge de man har hatt i Sverige hele tiden, sier Stoltenberg.

(©NTB)