FHI: – Flokkimmunitet har aldri vært et mål

Flokkimmunitet kan oppstå som en konsekvens av det man gjør, enten raskt eller langsomt, men det er ikke et mål i seg selv, sier Stoltenberg på en pressekonferanse mandag.

– Det har aldri vært et mål å oppnå flokkimmunitet. Hvis man skulle hatt det som mål, så ville man jo ha sluppet epidemien løs med de forferdelige konsekvensene det ville hatt, sier hun.

Videre sier Stoltenberg at hun ikke har oppfattet at noen land har hatt flokkimmunitet som mål.

– Vi har i hvert fall aldri hatt det i Norge, heldigvis, og kommer ikke til å ha det.

FHI sier det er mye som er uvisst om immunitet. De er ganske trygge på at smitte med koronaviruset gir en viss form for immunitet, men at det er for tidlig å vite for eksempel hvor lenge den varer, og om den varierer mye mellom enkeltpersoner.

14.000 smittede

Folkehelseinstituttet beregner at det er drøyt 14.000 koronasmittede i Norge. Det utgjør 0,26 prosent av befolkningen.

5.755 personer i Norge har fått påvist koronaviruset.

Ettersom ikke alle er testet, er det trolig et større mørketall. Folkehelseinstituttet (FHI) har nå gjort analyser der det samlede antall smittede, inkludert både de som er smittet og de som har vært smittet, nå er beregnet til 14.146.

– Det er vesentlige lavere enn det som er beregnet tidligere, sa Camilla Stoltenberg, direktør for FHI, under presentasjonen av tallene.

Hun pekte også på at framskrivingstallene – hvis smittetallet på 0,71 fortsetter – viser at antall sykehusinnleggelser de nærmeste tre ukene også vil ligge langt lavere enn først beregnet.

