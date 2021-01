FHI: Dobler vaksineutsendelser fra neste uke

Neste uke vil det distribueres 95.000 doser ut til kommunene, opplyser FHI på sine nettsider. Årsaken er at leveringsproblemene fra Pfizer/Biontech ble mer kortvarige enn antatt, og Norge får dermed økte leveranser i tiden som kommer.

Økt vaksineringstakt innebærer raskere beskyttelse mot sykdom og død for dem som trenger det mest, fastslår smitteverndirektør Geir Bukholm ved FHI.

– Kommunene får omtrent dobbelt så mange vaksinedoser i uke 5 som opprinnelig planlagt. I tillegg får Norge økte leveranser fra Moderna de nærmeste ukene, sier Bukholm.

Smitteverndirektøren antar dessuten at AstraZeneca snart får godkjent sin vaksine, trolig skjer det allerede fredag. Behovet for et beredskapslager vurderes derfor som mindre.

Norge vil fortsatt ha et mindre beredskapslager for dose nummer to dersom det skulle bli kortvarig svikt i leveringene.

De siste ukene har det vært mye diskusjon rundt levering av vaksiner. EU og AstraZeneca er i åpen konflikt etter at vaksineprodusenten sa at de kommer til å levere betydelig færre vaksiner enn avtalt i nær framtid. Forsinkelsen rammer også Norge, som trolig vil få 200.000 doser istedenfor over 1,12 millioner i februar.

Dersom vaksinen til AstraZeneca og Oxford-universitetet blir godkjent for bruk i EU og Norge fredag, kan den trolig tas i bruk om et par uker.

