FHI: Det er nå påvist 70 tilfeller av britisk mutantvirus i Norge – opp fra 55 fredag

Fredag viste FHIs statistikk 55 bekreftede tilfeller av virusmutanten i Norge. Søndag var tallet 70. Av disse er 17 påvist i Nordre Follo, som er nedstengt som følge av mutantutbruddet.

Frykten er at det muterte viruset også har spredd seg til andre deler av Oslo-regionen. Det skal analyseres flere hundre virusprøver de kommende dagene. Bare fra Nordre Follo er det ventet svar på rundt 250 prøver.

NRK melder søndag at det ikke er funnet spor av det muterte viruset i prøver fra andre steder enn Nordre Follo i helgen.

Nakstad om nye mutanttilfeller: – Bekymret for om det har spredd seg andre steder

– Det er ikke overraskende at det dukker opp flere bekreftede tilfeller av virusmutasjoner blant de utbruddene i Nordre Follo der det er gjennomført omfattende testing og smittesporing, sier Nakstad til NTB.

– Vi er nok mer bekymret for om det kan ha spredd seg til andre steder og forårsaket nye klynger av smitte som ikke er oppdaget. Dette vil vi få vite mer om de neste dagene, sier Nakstad.

Et av tilfellene spores til barnehage

– Vi har ett kjent smittetilfelle i en barnehage, sa kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold på en presseorientering søndag.

Smittetilfellet ble påvist ved Tussestien barnehage på Langhus. Myhrvold bekreftet at det er et barn som er smittet.

Kommunen venter på flere prøvesvar i løpet av søndag kveld og mandagen.

– Da vil vi vite mer om hvordan spredningen eventuelt er regionalt, sa hun.

Kommunen har fått mange spørsmål om hvordan barnefamilier skal forholde seg og om barn kan treffe andre barn fra samme kohort. Kommuneoverlegen sier man bør gjøre en vurdering.

– Vi har et kjent UK-utbrudd, et kjent smittetilfelle i barnehagealder hos barn. Jeg vil påpeke at man er litt bevisst på kontakt før det kommer videre avklaring, sa hun.

– Dette var det vi fryktet

– Dette var det vi fryktet. Vi har fått påvist elleve nye tilfeller av den britiske virusvarianten siden i går. Det var det vi engstelige for at ville komme, men som vi i det lengste håpet at ikke ville skje, sier ordfører Hanne Opdan (Ap).

I alt er 74 personer knyttet til smitteutbruddet i Nordre Follo. 17 av disse har fått påvist den britiske virusvarianten. Alle er hjemmehørende i Nordre Follo.