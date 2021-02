– FHI har utvidet anbefaling slik at 16-17-åringer med risiko for alvorlig covid-19 kan tilbys Biontech/Pfizervaksinen i prioriteringsgruppe 4, skriver FHI i et brev til kommunene.

Brevet ble først omtalt av VG.

Prioriteringsgruppe 4 er personer i alderen 65–74 år, som er neste gruppe for tur når 75-84-åringene er vaksinert.

Det er kun ungdom med underliggende sykdommer som nå kan få vaksinen tidligere.

– Dette er først og fremst ungdommer med alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer og tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt, skriver FHI i sin oversikt over prioriteringsrekkefølgen.

Det understrekes at barn og ungdom generelt har lav risiko for alvorlig covid-19, også de med kronisk sykdom.

– De fleste ungdommer med kronisk sykdom vil derfor ikke anbefales vaksine nå når tilgangen til vaksine er begrenset, skriver FHI.

Det er kommunene som har ansvar for vaksineringen, og det er åpnet for lokale tilpasninger innenfor det rammeverket FHI har laget nasjonalt. Dermed kan prioriteringene, og hvor langt man er kommet, variere fra kommune til kommune.

– Barn og unge under 16 år vil ikke anbefales covid-19 vaksine inntil det foreligger mer data på sikkerhet og effekt i denne aldersgruppen, skriver FHI.

