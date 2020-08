FHI kommer med anbefalingen i forkant av at bestemmelsene for innreisekarantene skal oppdateres senere i uka. Kriterier for unntak fra karanteneplikten er mindre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere siste to uker, og mindre enn 5 prosent positive prøver i snitt per uke siste to uker.

Både Tyskland og Liechtenstein har hatt betydelig smitteøkning de siste ukene. Liechtenstein ligger nå på 31,3 smittede per 100.000. Tyskland passerte grensen 23. august og forventer videre stigning de nærmeste dagene.

FHI anbefaler også å innføre innreisekarantene for de svenske regionene Kalmar i sørvest og Västerbotten i Nord-Sverige på grunn av stigende smittetall. Hvis anbefalingen følges er bare to av 21 regioner igjen Sverige hvor norske myndigheter ikke krever karanteneplikt, nemlig helt nord i Norrbotten og i Södermanland like sør for Stockholm.

Helsemyndighetene er også forberedt på at Slovenia kan passere terskelen for smittetall de neste dagene etter at det er målt rask stigning i antall smittede de siste ukene.

– Dersom Slovenia i løpet av de nærmeste dagene passerer terskelverdien, vil det blir gjort en ny vurdering hvor innføring av innreisekarantene vil bli anbefalt, skriver FHi i sin anbefaling.

