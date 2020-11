FHI anbefaler å endre innreisekarantene fra Finland

Folkehelseinstituttet lager hver uke en rapport til regjeringen der det anbefales hvilke land og områder som kan unntas fra karanteneplikten ved innreise.

I den siste rapporten, som kom tirsdag, anbefaler FHI at alle reisende fra fire nye finske regioner må i karantene: Mellersta Finland, Norra Karelen, Birkaland og Päijät-Häme.

For tre andre finske regioner anbefales karanteneplikten fjernet: Östre Savolax, Lappland og Åland.

FHI anbefaler også noen endringer når det gjelder hvilke arbeidsreisende som kan få unntak fra karanteneplikten. Alle arbeidsreisende fra Irland kan få fritak, mens det foreslås noen endringer i hvilke finske regioner som unntas.

Instituttet påpeker at Nord-Jylland i Danmark nå oppfyller kriteriene for å gi arbeidsreisende derfra unntak fra karantene, men på grunn av frykten for smitte fra mink i landet vil FHI vente.

Endringene i karantenereglene vil gjelder fra midnatt natt til lørdag.

Les også: Arbeidstilsynet truer med strenge koronareaksjoner