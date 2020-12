FHI: 21 prosent færre koronatilfeller i forrige uke – R-tallet er under 1

I uke 48 ble 111.253 personer testet, en nedgang på 12 prosent fra uka før. Andelen positive blant de testede gikk ned fra 2,9 prosent i uke 47 til 2,6 prosent i uke 48, viser Folkehelseinstituttets ukesrapport.

R-tallet, som forteller hvor mange personer en koronasmittet smitter videre, er nå beregnet til 0,93.

– Matematisk modellering indikerer at økningen i smittespredning har stoppet opp, og at den nasjonale trenden nå mest sannsynlig er nedadgående med et reproduksjonstall etter 5. november på 0,93, skriver Folkehelseinstituttet i sin ukesrapport.

I perioden fra 26. oktober til 5. november var R-tallet beregnet til 1,4.