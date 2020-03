50 av de smittede er innlagt på sykehus, 15 av dem er eller har vært innlagt på intensivavdeling. Så langt er det varslet om tre dødsfall som følge av pandemien. Alle de døde er eldre personer.

Dagsrapporten fra FHI omfatter alle nye tilfeller som er varslet til utbruddsregisteret fram til midnatt natt til tirsdag.

– Vi tester mange i Norge, og det vil vi fortsette med. For å sikre dette er kapasiteten på laboratoriene doblet, og det jobbes med å sikre høy nok bemanning. De fleste som testes, er personer som tilhører sårbare grupper og helsepersonell. Totalt har vi nå testet 21.647 personer i Norge, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Flest antall smittede finner man i Oslo (329 tilfeller), deretter følger Viken (358), Rogaland (150) og Vestland (141).

– 423 tilfeller har blitt smittet i Norge, 757 tilfeller har blitt smittet utenlands og for 128 er smittested under avklaring. Av dem som er smittet i Norge har 275 vært nærkontakter av et kjent smittet tilfelle, skriver FHI i rapporten.

