Færre passasjerer om bord i Osloferjene i sommer

Til vanlig tar ferjene 240 reisende per tur, til sammen nær 1.000 i timen. Men på grunn av koronasituasjonen må det være 1 meter mellom de reisende, og da er det plass til langt færre om bord, skriver Aftenposten.

Ruter, som står for driften av ferjene, opplyser til avisa at de er klar over at passasjertaket fører til at langt færre får benytte seg av tilbudet, men at det nå er den samfunnsnødvendige driften som blir viet mest oppmerksomhet.

– Vi har fått tydelige signaler fra myndighetene om at de pålagte avstandsbegrensningene om bord i kollektivtrafikken vil vare en god stund, skriver kommunikasjonsrådgiver Knut-Martin Løken i Ruter i en epost.