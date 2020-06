Av Ida Bing, FriFagbevegelse

Siden starten av koronakrisa har Nav utbetalt 13,4 milliarder kroner til 360.000 personer i form av dagpenger, forskudd på dagpenger eller i lønnskompensasjon.

Tall fra denne uken viser at til sammen 2,8 milliarder kroner er utbetalt i lønnskompensasjon til permitterte, til i alt 135.000 arbeidstakere.

Men nå melder flere ifra om at de har fått feil skattetrekk. I fora på sosiale medier skriver mange at de er trukket 50 prosent, i stedet for sitt vanlige skattenivå.

Yngvar Åsholt, beredskapsleder i Nav, bekrefter tilfellene:

– Det stemmer at noen har blitt trukket for mye i skatt. Det har vært en feil hos skatteetaten. Den rettes nå og deretter utbetaler vi, sier Åsholt.

Uvisst hvor mange som er rammet

Nav har ikke per i dag tall på hvor mange dette gjelder, men bekrefter at det har vært flere tilfeller av såkalt prosenttrekk i stedet for vanlig tabelltrekk.

På Facebook har mange delt sine opplevelser, og skrevet om skattetrekket som kom overraskende på – hvor halvparten av forventet utbetaling ble trukket automatisk.

Åsholt i Nav forklarer at utbetalingene skjer automatisk, og at Nav bruker opplysninger blant annet fra Skatteetaten for å beregne riktige summer.

– I tillegg er det noen som fikk 50 prosent trekk fordi skattekortet ikke ble hentet inn i løsningen før utbetalingen ble gjort, sier Åsholt.

Divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten, bekrefter at enkelte har blitt trukket for mye, og peker på skattekortet som årsak:

– Vi er kjent med at enkelte har blitt trukket 50 prosent skatt i forbindelse med Navs utbetaling av lønnskompensasjon. Dette skyldes at den skattepliktige ikke har et skattekort som ivaretar skattetrekket på utbetalingene fra Nav.

Får tilbakebetalt

Nav forsikrer nå om at de som er trukket for mye vil få pengene tilbake innen få dager, ettersom Skatteetaten nå jobber med å rette opp feilen.

– Disse får utbetalt det som er trukket for mye dagen etter, legger Åsholt til.

Du må selv justere skattekortet

– Det er forståelig at de som har mottatt kompensasjonen ikke selv har forstått at utbetalingene fra Nav fører til at de må sørge for å endre skattekortet sitt, sier Gjengedal i Skatteetaten.

Skatteetaten er tydelig på at de som har blitt trukket for mye, kan ta kontakt med dem.

– Vi oppfordrer de som er berørt av denne situasjonen til å ta kontakt med Skatteetaten for å få individuell veiledning, sier Gjengedal.

Endret inntektsgrunnlag

For permitterte og dagpengemottakere er det viktig å kontrollere om inntektsgrunnlaget i skattekortet ditt er justert ned.

I motsatt tilfelle betaler du for mye skatt, forklarer forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank.

– Skaff deg en oversikt over ny inntekt og utgifter, råder økonomen. For her ligger ansvaret på den enkelte personen, som selv må gå inn og justere forventet inntekt i skattekortet.

Navs systemer forholder seg til opplysninger fra Skatteetaten, og er disse feil, kan du trekkes for mye. (FriFagbevegelse)

