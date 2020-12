Hjemløse Katter på Løken fikk mandag en tekstmelding om at det skulle henge tre katter i et tre like ved en tursti, skriver Indre Akershus Blad.

– Jeg hadde aldri forestilt meg det synet jeg kom til. Når en ser sånt, må man bare kaste opp. Det er så grotesk. Jeg blir fortvilet. Å gjøre noe slikt er totalt uakseptabelt, sier styreleder Kjersti Teig i Hjemløse Katter.

I et tre hang én katt. Innvoller, pels og kroppsdeler fra to andre katter lå på bakken under. Ved siden av kattene lå det tre haglpatroner.

Kattene ble funnet like ved en tursti på Grorudfjellet på Enebakkneset, rundt 40 meter fra hovedveien og 400 meter fra nærmeste bolighus.

Katten som ble funnet hengt i et tre, ble obdusert hos Trøgstad Dyreklinikk. Her ble det funnet mye hagl i både kjeve- og mageregion.

– Det var en jeger som fant kattene. Jeg er glad det ikke var en familie på tur som fant dem, sier styremedlem Tittin Foss-Haneborg, som bare kan spekulere om hvem som kan gjøre noe så brutalt.

Styret i Hjemløse Katter Løken har anmeldt saken til politiet, skriver organisasjonen på sin Facebook-side.

Det har ikke lykkes Indre Akershus Blad å få en kommentar fra politiet i saken.

