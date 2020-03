Få spor av begeistring i Venstre for ny foreslått ledertrio

Venstres valgkomité innstilte torsdag på at Grande fortsetter som partileder, mens Abid Raja og Sveinung Rotevatn går inn som nestledere.

Da valgkomiteens leder Per A. Thorbjørnsen la fram innstillingen til ny ledertrio torsdag, uttalte han at han mente de tre ville kunne skape en begeistringsbølge i partiet fremover.

En ringerunde NTB har gjort blant partiets fylkesledere viser at stemningen foreløpig er mer avventende enn begeistret.

– Jeg synes kanskje ordet begeistring er litt feil etter en så krevende prosess, men det kan jo komme etter hvert, sier fylkesleder Åsta Årøe i Vestland Venstre til NTB.

– Begeistring? Jeg må nok la det synke inn litt, sier fylkesleder Ragnhild Helseth i Møre og Romsdal Venstre.

Kjartan Alexander Lunde i Rogaland Venstre drar på det etter spørsmål om han nå føler seg begeistret.

– Men jeg er veldig begeistret for endringene som skjedde i regjering i januar, og for de nye departementene vi fikk, med nye, flotte folk inn i regjeringsapparatet, sier han.

Usikker på valg av Grande

Ragnhild Helseth i Møre og Romsdal sier fylkesstyret må i tenkeboksen etter at Trine Skei Grande ble innstilt som partileder. Fylkeslaget hadde spilt inn at de mente partiet burde får en ny leder, og at det burde være Abid Raja.

– Vi må spørre oss om vi nå gjør tilstrekkelig grep for å få den fornyelsen Venstre trenger, sier Helseth.

Leder Ane Breivik i Bergen Venstre er svært kritisk til prosessen rundt ledervalget.

– Jeg synes prosessen har vært uryddig og uoversiktlig. Store deler av partiet har sagt at vi trenger et lederskifte. Det har blitt lagt lokk på diskusjonen om hva slags lederskifte vi trenger, sier Breivik til NRK.

Hun sier hun håper noen trer fram og våger å utfordre Grande.

Beklager Breivik-exit

Årøen mener de tre som er innstilt som ny ledelse, står foran en stor oppgave med å skape ro i partiet igjen.

– Hvis de tre klarer å samarbeide godt og bygge Venstre som lag, så kan det bli veldig bra. Jeg tror i hvert fall viljen er til stede, men det er vanskelig å spå om fremtiden, sier hun.

Årøen beklager samtidig at Terje Breivik er vraket fra partiledelsen. Breivik har så langt ikke uttalt seg til mediene, men på sin Facebook-side fredag gratulerte han dem som er innstilt til verv.

«Sjølv skal eg bidra tungt til at sentrumspartiet Venstre visar att gjennom innsats som stortingsrepresentant og parlamentarisk leiar for stortingsgruppa», skriver han.

Elvestuen vurderer kampvotering

Langt mindre forsonende er den andre vrakede nestlederen, Ola Elvestuen. Han varsler fredag til VG at han vurderer åpen kamp mot Trine Skei Grande under landsmøtet i april. Tidligere i uken gikk han til et bittert angrep på Grande i TV 2 , der han hevdet at partilederen hadde ofret ham som klima- og miljøminister for å redde sin egen posisjon som partileder.

Valgkomiteens leder Per A. Thorbjørnsen bekreftet torsdag at Grandes to antatt farligste konkurrenter til ledervervet, Abid Raja og Sveinung Rotevatn, begge pekte på henne som leder etter at de to fikk statsrådsposter i januar.

Ingen av fylkeslederne NTB har snakket med ønsker å kommentere spekulasjonene om at det fantes en avtale mellom de tre, og hva det eventuelt vil ha å si for legitimiteten til innstillingen.

Grande har selv avvist at det fantes en slik avtale.

