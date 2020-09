Etterretningssjefen: Utenlandsk stat kan stå bak dataangrepet på Stortinget

– Vi tror dette kan være en kampanje som dreier seg om flere land. Der dette angrepet er en del av en større kampanje som noen står bak, sier Lunde til NRK Dagsrevyen..

Han sier det er nærliggende å tro at det er en statlig aktør, men at det er vanskelig å finne ut hvem det kan være. Han vil heller ikke konkludere før PST har etterforsket saken.

– Vi har tidligere pekt på Russland og Kina, sammen med en del andre stater som driver med den type aktivitet. Så får vi se hva etterforskningen viser, sier han.

Lunde mener stortingsvalget kan føre til økt interesse for Norge, særlig innen områder som nordområdepolitikk, Arktis og forsvarspolitikk.

– Russland gir jo uttrykk for at de ønsker en politisk reorientering av Norge i åpne pressekonferanser. Det kan være en mulighet. Det er et av flere eksempler, sier etterretningssjefen.

Han ber norske politikere være på vakt, og ber dem ha god datahygiene. (NTB)

