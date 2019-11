Etterretningssjefen: – Svært glad for at Frode Berg er benådet

Saken er oppdatert

– Jeg er svært glad for at Frode Berg nå er benådet etter å ha fått en alvorlig spiondom mot seg, sier Lunde via sin talsperson Ann-Kristin Bjergene til NTB.

Bjergene vil ikke svare på spørsmål om E-tjenesten nå kan bekrefte at Berg var på oppdrag for dem i Russland.

16. april i år ble Berg funnet skyldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel i byretten i Moskva. Han ble benådet som en del av en utvekslingsavtale mellom Russland og Litauen fredag denne uken.

– Kynisk og nesten skjødesløst

Ifølge dommen sendte eller overleverte Berg penger til en russisk kontakt i forbindelse med innsamling av hemmeligstemplet materiale i Russland, ifølge NRK. Russisk påtalemyndighet fremholdt under rettssaken at Berg var tiltalt for å ha skaffet seg hemmeligstemplede opplysninger om russiske atomubåter.

Berg har innrømmet at han som pensjonist har tatt på seg flere oppdrag for norsk etterretningstjeneste, men han har hevdet at det dreide seg om ren kurervirksomhet og ikke aktiv innsamling av informasjon.

Flere har vært kritisk til hvordan Etterretningstjenesten har håndtert saken.

I boken «En uvanlig spion» skriver TV 2-journalist Øystein Bogen at planen med å sende «en norsk pensjonist inn i fiendeland uten diplomatisk dekke» fremstår som et spøkelse fra den kalde krigen.

– Det var risikofylt, nesten skjødesløst i sin utførelse og kynisk på grensen til det desperate, skriver han.

Forventer oppvask

I sin bok «En god nordmann» refererer Bergs venn, journalisten Trine Hamran, et intervju med advokat Novikov, som ikke tror nordmannen kunne gått gjennom noen form for opplæring.

– Grunnen til det var at Frode hadde virket så forvirret den første tiden etter pågripelsen. Dessuten hadde han innrømmet en hel del detaljer i de første avhørene. Dette ville en trent spion aldri ha gjort, mente Novikov, ifølge boken.

Han konkluderer med at Berg ikke kunne være noen «reell spion».

Den norske etterretningstjenesten har ikke ønsket å kommentere kritikken.

Tidligere redaktør Harald Stanghelle skriver i en kommentar i Aftenposten onsdag at hvis noe av dette er i nærheten av sannheten, så er det et politisk ansvar at det blir en grundig oppvask i E-tjenesten.

– Forsvarets etterretningstjeneste ble lurt trill rundt av sine russiske overmenn (...).Skal Norge først drive med spionasje på russisk jord, må vi være bedre enn Berg-saken tyder på at vi er. For det er mye ved denne saken som inviterer til undring, skriver Stanghelle.



Fakta om Frode Berg-saken

* 5. desember 2017: Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg blir pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva. Berg siktes for spionasje etter paragraf 276 og settes i FSB-fengselet Lefortovo. Nordmannen nektet straffskyld etter tiltalen, men erkjenner senere å ha vært kurer for norsk etterretning.

* 2. april 2019 starter rettssaken i byretten i Moskva. Aktoratet hevder Berg samlet informasjon om russiske atomubåter.

* 16. april 2019 blir Berg funnet skyldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel. Dommen blir ikke anket og er rettskraftig fra 29. april. Senere blir det kjent at Berg er dømt for å ha overlevert 15.000 euro til en russisk kontakt.

* 28. august 2019 melder NRK at norske myndigheter forhandler med Russland om å få Berg hjem.

* 16. oktober meldes det at Russland og Litauen er enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Frode Berg er den eneste nordmannen som soner en spiondom i Russland.

* 24. oktober melder det russiske nyhetsbyrået Interfax at en russisk kommisjon anbefaler at president Vladimir Putin benåder Frode Berg.

* 25. oktober opplyser Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at Berg snart vil få svar på sin søknad om benådning.

* 6. november bekrefter en talsperson for president Putin at de vurderer en søknad om benådning. Det opplyses ikke når en avgjørelse skal tas.

* 7. november vedtar parlamentet i Litauen en lov som kan gjøre utvekslingsavtalen med Russland mulig. Litauens president undertegner loven mandag 11. november.

* 15. november: Litauen kunngjør at de har benådet de to spiondømte russerne Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko. Den russiske etterretningstjenesten sa at de vil komme med et svar på dette.

15. november: Frode Berg er overlevert til den norske ambassaden i Litauen. Det ble offentliggjort på en pressekonferanse i Litauens hovedstad Vilnius. Han skal reise hjem til Norge og gjenforenes med familien.