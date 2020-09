Det konstaterer Anne Beathe Tvinnereim (Sp), fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune.

Hun konstaterer også at det begynner å haste for regjeringen med å innfri sitt løfte om å bidra til flere ladepunkter.

– Statsbudsjettet for 2021 er regjeringens siste sjanse, i denne stortingsperioden, påpeker Tvinnereim.

Les også: Tror på varig nedgang i oljeforbruket

Ble varslet i 2019

Det var i Granavolden-plattformen i 2019 at regjeringen sa at den ville «gi økonomisk støtte til ladestasjoner i borettslag, sameier og garasjelag».

Både kommune- og fylkespolitikere har kommet regjeringen i forkjøpet. Lignende ordninger er allerede blitt etablert i Stavanger, Bergen, Trondheim, Skien, Fredrikstad, Skedsmo, Asker, Bærum, Bodø og Oslo, ifølge Tvinnereim.

– Vi hadde også en tilskuddsordning i Akershus, og nå har vi en i Viken, tilføyer hun.

Viken fylkeskommune har bevilget 12,5 millioner kroner til dette formålet i år.

– Det har vært kjempestor pågang. Pengene forsvant på et blunk, forteller Tvinnereim om den første utlysningen i år.

Fra slutten av mars til begynnelsen av juni ble 151 prosjekter behandlet av fylkeskommunen, før hele bevilgningen var fordelt, får Dagsavisen opplyst.

Les også: Nå har næringslivet skjønt at bærekraft lønner seg

7.715 nye ladepunkter

– De siste millionene er utlyst nå, fortsetter Tvinnereim, som tar det for gitt at det blir mange søknader også i denne runden.

Foreløpig har fylkeskommunen mottatt 19 nye søknader, og samtidig har flere boligselskaper varslet at de forbereder prosjekter og søknader.

Så langt har Vikens støtteordning lagt til rette for 7.715 nye ladepunkter i år. Oslo kommune, på sin side, har mottatt 190 søknader fra borettslag og sameier om støtte til etablering av ladeinfrastruktur, hittil i år.

De lokale støtteordningene er likevel på langt nær nok til å dekke det totale behovet for nye, private ladepunkter, mener Tvinnereim. Hun påpeker at Elbilforeningen har foreslått en ramme for en nasjonal støtteordning på 250 millioner kroner. Det er en anbefaling Tvinnereim stiller seg bak.

Les også: Omfavner ny metode for å løse planetens problemer

– Har ikke penger til det

«De fleste parkeringsanlegg i leilighetsbygg har el-tilførsel som ikke er dimensjonert for lading av biler. Opprusting av kapasiteten krever ofte betydelige investeringer som er krevende for boligselskapenes økonomi».

Det skriver Tvinnereim i et brev hun sendte klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i mai, hvor hun argumenterte for en nasjonal støtteordning.

– Har du fått noe svar på det brevet?

– Nei, jeg har ikke fått svar, svarer Tvinnereim.

– Kan ikke Viken fylkeskommune bare fortsette å bevilge penger til dette formålet selv?

– Vi har egentlig ikke penger til det. Dette går på bekostning av andre gode formål, og når regjeringen har lovet at den vil gi økonomisk støtte, forutsetter jeg at den oppfyller det løftet, svarer Tvinnereim.

Anne Beathe Tvinnereim (Sp), fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune. Foto: Heiko Junge/NTB

Lovendring kommer

Det regjeringen derimot har gjort, ved kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i forrige uke, er å varsle at lovverket skal endres, drøyt tre år etter at Stortinget ba om det. Endringen vil innebære at alle som bor i borettslag, sikres retten til å etablere ladepunkter for elbil, uansett hva årsmøtet eller generalforsamlingen i borettslaget måtte mene om det.

Ifølge SVs Lars Haltbrekken har det vært flere eksempler på at de øverste organene i borettslag har satt seg på bakbeina.

– Jeg fikk senest i dag en henvendelse fra en som bor i et borettslag i Sykkylven, som etterlyste den nye loven. De har hatt problemer med å etablere ladepunkt, og han visste om folk som har flyttet fra borettslaget på grunn av manglende mulighet til å lade, kunne Haltbrekken nylig fortelle Dagsavisen.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Må betale selv

Haltbrekken tror frykt for høye kostnader, kan være årsaken til at borettslag ikke alltid ønsker nye ladepunkter velkommen.

– I noen borettslag kan man måtte oppgradere strømnettet inn til borettslaget. Derfor er det viktig at lovendringen kombineres med en støtteordning for borettslag og sameier, anbefaler Haltbrekken.

I likhet med Tvinnereim husker han det så langt ikke oppfylte løftet i Granavolden-plattformen.

– Det er vel og bra det, sier Tvinnereim om den kommende lovendringen.

– Men det følger jo ikke noe penger med den, tilføyer hun.

Så langt legges det nemlig opp til at den som vil etablere et nytt ladepunkt i et «motstridig» borettslag, må dekke utgiftene til det selv.

59 prosent mangler

– Du skriver i brevet til Rotevatn at cirka 90 prosent av dagens elbileiere har mulighet til å lade hjemme, men også at tall fra Elbilforeningen viser at 59 prosent av beboerne i borettslag og sameier ikke har tilgang på hjemmelading.

– Ja, det er fortsatt et stykke å gå i det segmentet som bor tett, responderer Tvinnereim.

– Vi vil få mye for pengene ved en nasjonal støtteordning, fordi det er mange som vil nyte godt av nye ladepunkter der.

– Er målet ditt at 100 prosent skal ha mulighet til hjemmelading?

– Alle skal jo over på nullutslippsbiler, svarer Tvinnereim.

– Problemet i dag er jo hvis du bor i et sameie, er du avhengig av den offentlige ladeinfrastrukturen. Det er bedre at de som er ute på reise, får bruke den.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.