Blant dem som oppfordrer til å løfte fram flere distriktsprofiler i partiet, er Venstres profilerte ordfører i Eid kommune, Alfred Bjørlo.

– Vi kan ikke ende med en ledelse preget av monokultur hvor alle lever livet sitt på Twitter og i Dagsnytt atten. Jeg har prøvd å komme som et pust utenfra. Det opplever jeg at partiet har satt pris på, sier Bjørlo til Dagsavisen.

Venstre-ordføreren avviser ikke selv å stille seg til disposisjon til ett av vervene i ledelsen, men vil avvente de innspill som nå kommer fra partiorganisasjonen før han sier noe mer om det.

Frist denne uka

Søndag er siste frist for medlemmer, lokallag og fylkeslag for å gi sine innspill til valgkomiteen om hvem som bør utgjøre Venstres ledertrio, samt sentralstyre.

Bjørlo har i tillegg vært tydelig på at han mener Abid Raja har lederkvaliteter som han mener partiet trenger.

– Abid har noen kvaliteter som jeg mener de andre, mer politisk korrekte kandidatene mangler. Og selv om han selv ikke er fra Distrikts-Norge, innser han at det er et perspektiv han må ha med seg. Derfor reiser han mye rundt i hele Norge og har en genuin interesse for hele landet, sier Bjørlo.

Fylkeslederen i Trøndelag Venstre mener også partiet må få en mindre homogen ledelse.

– Du må ha inn flere som ikke er bosatt i Oslo-området i ledelsen. Flere av dem som sitter sentralstyret bor i Oslo, mange er stortingsrepresentanter eller i regjering. Vi trenger en ledelse som reflekterer hele landet, sier fylkesleder Torgeir Anda, som selv er tredje vara til sentralstyret.

Fylkesleder i Oppland Venstre, Roger Granum, forteller at Hedmark og Oppland forsøker å levere en omforent innstilling til valgkomiteen, men at det er krevende. Skillet går ikke mellom de to fylkene, men heller mellom det urbane og det mindre urbane, mener han.

– Alfred Bjørlo er populær utenfor tettbygde strøk, og så er Sveinung Rotevatn populær blant noen, sier Granum.

Rotevatn, som i dag er statssekretær i Klima- og miljødepartementet, er fra bygda Nordfjordeid i Sogn og Fjordane, men har bodd i Oslo de siste ti årene. Ifølge VG er støttespillerne til Rotevatn opptatt av at han ikke fremstår som en bykandidat.

Kvinne fra nord

Ida Gudding Johnsen trekkes også fram som en mulig kandidat til ledertrioen. Hun sitter i dag i sentralstyret til Venstre og var Venstres ordførerkandidat i Bodø, og kan dermed bedre den geografiske representasjonen.

Johnsen vil ikke selv kommentere at hennes navn løftes frem.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø er en av de som i dag sitter i sentralstyret som har bosted Stavanger. Hun er spilt inn fra Rogaland Venstre som en mulig ny nestleder. Nybø uttalte til Stavanger Aftenblad, som omtalte saken først, at hun stiller seg til disposisjon for partiet der de måtte trenge henne.

Statssekretær i klima- og miljødepartementet, Atle Hamar, er et annet navn enkelte nevner. Det synes han er hyggelig.

– Jeg er innstilt på å gjøre en jobb for å løfte partiet, men lar resten være opp til valgkomiteen, sier Hamar og legger til:

– Jeg pendler selv inn til Oslo fra Jølster i Sogn og Fjordane. Og ja, jeg er enig i at Venstre må jobbe for å løfte distriktsprofilen sin, sier Hamar, som også leder Venstres distriktspolitiske utvalg.

Melby og Rotevatn

I helgen må også Venstres sittende ledelse svare på om de tar gjenvalg. Venstre-leder Trine Skei Grande sa på valgkvelden at hun var klar for å fortsette som leder. NTB spurte Venstre-lederen på ny tirsdag denne uken under bokmessen i Frankfurt. Da var Grande mindre kategorisk: På spørsmål om hun fremdeles tenker å stille til gjenvalg, svarer Grande at hun ikke kommer til å si noe mer om det enn det hun sier til valgkomiteen, skriver NTB.

Tidligere denne uka ble det kjent at også Unge Venstre har spilt inn Rotevatn som ny leder og Guri Melby som første nestleder. Også liberale Venstre og Venstrekvinnelaget vil ha Rotevatn som ny leder.

– Styret i Venstrekvinnelaget har spilt inn Sveinung som fremtidig leder og Guri Melby som 1. nestleder. Vi mener de to har kvaliteten som skal til for å løfte Venstre, skriver nestleder Oda Scheel i en tekstmelding til DN.

Melby har til TV2 gitt uttrykk for at hun stiller seg til disposisjon til det vervet Venstres valgkomité mener hun kan passe til. Hun vil ikke utdype om det er ledervervet eller andre verv i partiet hun tenker på. Rotevatn har sagt at han vil svare valgkomiteen til helgen.

Den tidligere nevnte Abid Raja er også sett på som en aktuell kandidat for partiledelsen.

I dag sitter parlamentarisk leder Terje Breivik og klimaminister Ola Elvestuen i ledelsen sammen med Grande. Grande har ledet partiet siden 2010, mens Elvestuen og Breivik har hatt sine verv siden henholdsvis 2008 og 2012. Partilederen varslet allerede valgnatten at hun ønsker gjenvalg, mens ingen av de to nestlederne har foreløpig sagt offentlig om de ønsker gjenvalg eller ikke.

