Etterlatte får erstatning etter koronadødsfall på sykehjem

– Penger kan ikke erstatte tap av liv eller sorgen de etterlatte opplever. Det vi kan bidra med, er å dekke utgifter de har i forbindelse med dødsfall der eldre har blitt smittet på institusjon, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE i en pressemelding.

En rekke eldre beboere på kommunale institusjoner har blitt smittet av korona. Til nå har vel halvparten av dødsfallene i Norge skjedd på enten sykehjem eller omsorgshjem.

Informerer om rettigheter

Kjennskapen til muligheten om å søke om erstatning med koronasmitte kan variere. Derfor har NPE-direktøren sendt brev til KS (kommunesektorens organisasjon) med informasjon om hvilke rettigheter de eldre på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner har.

«Beboere og/eller etterlatte ved dødsfall har ifølge pasientskadeloven krav på erstatning dersom det er sannsynlig at smitten oppsto på institusjonen», skriver NPE i pressemeldingen.

Etaten understreker at dette også gjelder for beboere i privat pleie «der driften dekkes over kommunale budsjetter og tildeling av plasser er likestilt med øvrige kommunale institusjoner».

– Jeg oppfordrer helsepersonell som er i kontakt med pårørende og etterlatte om å informere om muligheten til å søke erstatning fra NPE etter koronasmitte på sykehjem. Vi vil strekke oss langt for å behandle disse sakene så raskt som mulig, sier Jørstad.

Dekker utgifter

Erstatningen vil dekke ekstra utgifter beboere har hatt på grunn av smitten og sykdomsperioden.

Ved dødsfall dekkes typisk utgifter i forbindelse med gravferden, noe som ofte kan koste rundt 50.000 kroner.

Til nå har 14 pasienter og pårørende søkt om erstatning relatert til koronaepidemien. To har fått medhold og to har fått avslag, mens de fleste fortsatt venter på svar.

