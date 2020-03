– Det er veldig rare tider vi lever i. Jeg tror mange av oss har en helt annen hverdag enn det vi er vant til, åpnet statsminsteren, før hun svarte på en direktesendt «Folkets spørretime».

Flere har spurt statsministeren om testkapasiteten til helsevesenet.

– Det er ikke mulig å teste alle. Det har vi ikke menneskelig kapasitet til på heller, svarer hun.

Likevel kunne hun bekrefte at testkapasiteten i landet har blitt bedre.

Hva som gjøres for å hente nordmenn hjem fra utlandet ble også stilt spørsmål ved.

– Det jobber Utenriksdepartemnetet mye med. Så har vi laget avtale med Norwegian og SAS som opprettholder eller setter opp flygninger hvor det oppholder seg mange nordmenn, sier Solberg.

Statsministeren forteller også at det jobbes for at reisende ikke skal måtte betale ekstraordinære utgifter for å komme seg tilbake til Norge. I tillegg samarbeides det med utenlandske regjeringer for at nordmenn ikke skal stenges innenfor andre lands grenser.

Likevel kunne hun ikke garantere at alle kommer seg hjem.

– Vi klarer ikke å hjelpe alle, men vi skal hjelpe så godt vi kan for å sørge for at de som kommer med fly, kommer seg helt hjem.

Lørdag kveld ble det iverksatt forbud mot servering av alkohol i Oslo. Under spørretimen ble det uttrykt bekymring for om neste steg blir å stenge Vinmonopolet.

– Vi har ingen planer om å stenge Vinmonopolet, sier Solberg.

– Men vi må passe på at folk følger smittevernreglene og holder avstand i køer.

Statsministeren fikk også spørsmål om årets 17.mai-feiring. Hun oppfordrer folk til å legge andre planer enn vanlig.

– Jeg håper at vi er kommet i en annen situasjon når vi nærmer oss 17. mai. Men vi må kanskje tenke at vi må feire annerledes, sier hun.