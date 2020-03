Til DN sier Egseth at han ikke vet hvor han kan ha blitt smittet:

– Torsdag ettermiddag merket jeg at formen ikke var tipp topp og dro hjem fra jobb. Siden har jeg hatt hjemmekontor. I går ringte smittevernkontoret og fortalte at jeg hadde testet positivt, sier den politiske rådgiveren, som nå har full isolasjon og pappaperm i vente. Han sier at «formen er bedre, men fortsatt ikke bra».

Egseth deltok på regjeringens budsjettkonferanse mandag og tirsdag i forrige uke. Da skal alle statsråder og statsministeren ha vært nøye med smittevernreglene og unngått nærkontakt.

Ikke testet

I forrige uke ble det kjent at statsministerens statssekretær Rune Alstadsæter også har vært smittet.

Men statsminister Erna Solberg er ifølge DN fortsatt ikke koronatestet.

Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor sier at Solberg ikke har hatt nærkontakt med de smittede, ut fra gjeldende regler og retningslinjer, og derfor ikke er testet – og heller ikke i karantene. (NTB)

