Appen har som formål å gi myndighetene informasjon om utviklingen av smitteutbruddet, samtidig som brukeren selv vil bli varslet dersom man kan ha blitt eksponert for koronaviruset.

– I dag ser vi en digital løsning som vil være et steg på vei mot en større frihet, sier Solberg.

Hun håper så mange som mulig vil laste ned appen, men understreket at det er frivillig. Mange har vært skeptiske til innsamling av private data.

Solberg understreket at dataene overhodet ikke skal brukes til annet enn å spore og stoppe smitte. Hun sa at hun selv vil laste den ned.

Hun påpkte samtidig at appen bil være et supplement til andre smittevernstiltak, og vil ikke erstatte disse.

Også Bent Høie vil bruke appen, kom det fram på pressekonferansen.

Digital kompetanse

At Norge er et samfunn med høy digital kompetanse, gjør at appen Smittestopp egner seg godt i Norge, sier helseminister Bent Høie (H).

Norge er et samfunn med høy tillit og høy digital kompetanse. Det er et fortrinn som gjør det mulig for et lite land å gjøre mye. Det sa helseminister Bernt Høie (H) på den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen torsdag.

Der ble mye tid viet til den nye smittesporingsappen Smittestopp. Appen har som formål å gi myndighetene informasjon om utviklingen av smitteutbruddet, samtidig som brukeren selv blir varslet dersom man kan ha blitt eksponert for koronaviruset.

– Smittestopp er mer enn et verktøy som gjør det enklere å stoppe smitte, og det er et verktøy som egner seg godt for oss og vårt land, sa statsråden.

Han la til at han tror mange er åpne for å bruke digitale verktøy for å spore og stoppe smitte. 64 prosent er positive til appen, viser en ny meningsmåling. 56 prosent svarer at de sannsynligvis vil laste den ned og ta den i bruk, mens 16 prosent er negative.

Høie trakk fram at alle dataene i appen blir slettet etter 30 dager, og at selve appen blir slettet i desember.

Aldersgrense

Appen #smittestopp får 16 års aldersgrense og ingen grense oppad.

– Vi oppfatter 16 år for å være tidspunktet da du tar selvstendig stilling til å laste ned appen, forklarte statsminister Erna Solberg (H) aldersgrensen med på regjeringens pressekonferanse torsdag.

Appen finnes foreløpig bare på norsk, men den vil etter hvert komme på flere språk. Den skal gi anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet for å måle effekten av tiltakene mot smittespredning.

Etter hvert skal brukerne få et varsel om de har vært i nærkontakt med koronasmittede. Det er frivillig å laste ned appen.

Frivillig

Det ville ha vært veldig inngripende og kunne ha virket mot hensikten å pålegge nordmenn å bruke smittesporingsappen, mener statsminister Erna Solberg (H).

– Vi tror at motstanden mot appen hadde blitt så stor, at jeg tror det er bedre at vi gjør dette frivillig, sa hun under pressekonferansen torsdag ettermiddag.

– Også er vi et land der vi tenker at det er bedre at folk er med på ting, la hun til.

Statsministeren brukte også anledningen til å understreke at personer som er smittet, har plikt til å opplyse om alle man har møtt i perioden man var smittsom.

Testes

Smittestopp-appen skal først testes i tre kommuner, deretter skal den testes i 15 kommuner, før den skal kunne varsle personer over hele landet i mai.

Appen og hyppigere testing er avgjørende for å lette på tiltakene i samfunnet, sa direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Drammen er en av kommunene som skal få teste løsningen. Vi hadde det første møtet med dem i dag, og vi kommer til å jobbe tett sammen den nærmeste tiden. Jeg oppfordrer så mange som mulig i Drammen til å laste ned appen allerede nå, sa Stoltenberg.

Kommunene har brukt mye ressurser på manuell smittesporing. Sporingsarbeidet er arbeidskrevende, og ansatte i kommunene ringer til alle nærkontakter. Appen kommer i tillegg til dette.

Det er ikke kjent hvilke to andre kommuner enn Drammen som skal teste appen.

