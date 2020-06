«Jeg tror mange av dem som ville vært rasende hvis vi hadde forsøkt å stoppe denne, ville oppført seg annerledes hvis det for eksempel var en nynazistisk demonstrasjon».

Dette uttalte statsminister Erna Solberg (H) til Aftenposten etter sist lørdags «black lives matter»-demonstrasjon foran Stortinget. Uttalelsen vakte skarpe reaksjoner, og blir nå et tema i Stortinget.

I dag leverte stortingsrepresentant for SV Freddy André Øvstegård skriftlig spørsmål i Stortinget til statsminister Erna Solberg: «Hva mente statsministeren med denne uttalelsen, mener statsministeren en antirasistisk demonstrasjon og en nazistisk demonstrasjon er sammenlignbare, og hvordan ville statsministeren reagert om 15 000 nynazister demonstrerte i våre gater?»

Sist lørdag demonstrerte store folkemengder foran Stortinget under antirasistiske paroler, i kjølvannet av «black lives matter»-demonstrasjonene mot politivold og rasisme i USA. Det har vært anslått opp mot 15.000 deltakere på demonstrasjonen ved Stortinget lørdag, og demonstrasjonen har skapt debatt om smittevern.

– Det er grunn til å reagere på statsministerens uttalelser om demonstrasjonen mot rasisme. Det virker som hun antyder at det ville feil å reagere på at nynazister demonstrerer hvis man samtidig ikke reagerte på at antirasister demonstrerte. Som om det er sammenlignbart i det hele tatt, sier Freddy André Øvstegård til Dagsavisen.

– Sammenligner oss med nynazister

– Hun sammenligner oss som demonstrerte mot rasisme med nynazister, kommenterte Marian Hussein, vararepresentant for SV fra Oslo og leder av SVs inkluderingsutvalg, i Dagsavisen denne uken. Hun ba partiets stortingsgruppe ta opp Erna Solbergs nynazist-uttalelse videre.

Marian Hussein (SV). Foto: NTB Scanpix

– Uttalelsene fra Erna Solberg er sjokkerende, sa Marian Hussein til Dagsavisen.

Feiltolker

SV og venstresiden fordreier og feiltolker Solbergs uttalelser, svarte statssekretær Rune Alstadsæter (H) ved Statsministerens kontor:

– Erna Solberg har støttet budskapet til demonstrantene i Oslo. Hun har ikke sammenliknet dem med nynazister. Statsministeren har forsvart retten til å demonstrere og vist til ytringsfriheten og grunnloven. På spørsmål om hennes vurdering av demonstrasjonen ville vært annerledes hvis det var en sak «som ikke var så lett å like», var statsministerens poeng at ytringsfriheten også verner ytringer vi ikke liker. Nynazisme ble brukt som eksempel på ytringer og meninger hun ikke liker, understreket statssekretæren overfor Dagsavisen.

Freddy Andre Øvstegård er ikke tilfreds med statssekretærens forklaring

– Det er statsministeren som åpner for å sammenligne nynazisme med en fredelig markering foran Stortinget.

Det kan virke som om statsministeren ikke gjør forskjell på en antirasistisk og en nynazistisk demonstrasjon. Mener hun at vi må reagere på både anti-rasistiske og nynazistiske demonstrasjoner? På hvilken annen måte kan man tolke dette? spør Øvstegård.

– Hvis det er feil, er det fint, så har vi nå gitt statsministeren en mulighet til å ta tilbake uttalelsen og forklare Stortinget hva hun egentlig mente, sier Øvstegård. Det skriftlige spørsmålet må besvares innen seks virkedager.

Statsminister Erna Solbergs intervju med Aftenposten ble av mange kritikere satt i sammenheng med hennes omstridte uttalelse i VG sist uke om dødelig politivold i USA. Statsministeren ble sitert på at «politiet slår hardere ned på minoritetsbefolkningen enn andre i USA, rett og slett fordi de også har vært involvert i mer kriminalitet». Også dette ble gjenstand for skriftlig spørsmål til Solberg i Stortinget.



– I lys av Erna Solbergs tidligere uttalelser om minoriteter i USA og kriminalitet er det i ferd med å avtegne seg et bilde. I en tid hvor det trengs tydelig lederskap mot rasisme er det uheldig at statsministeren kommer med uklare antydninger som dette. Nå må vi få avklart hva statsministeren egentlig mener om nynazistisk organisering, sier Freddy André Øvstegård.

