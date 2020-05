– Tilbakemeldingene er at dette har gått mye bedre enn det vi kunne ha fryktet. Veldig mange skoler har gjort en fantastisk innsats, sier Solberg til NTB.

Sammen med kunnskapsminister Guri Melby (V) tok hun mandag turen til østkantskolen Apalløkka for ved selvsyn å oppleve hvordan skolene har forberedt seg på gjenåpningen etter åtte ukers koronastenging. Denne uka er tusenvis av skoleelever tilbake på skolebenken, og ni av ti foreldre sier at de er positive til å sende barna på skolen.

– Etterlengtet

Apalløkka skole har 407 elever fra 8. til 10. klasse og 55 ansatte. Under besøket tok statsministeren seg tid til å snakke med både ledelsen, lærere, foreldre fra FAU og ikke minst elevene selv.

– Hovedinntrykket er at skoleåpningen var etterlengtet. Skole er viktig for alle barn, kanskje særlig på den sosiale fronten, sier Solberg.

I inngangspartiet var girlander med «VELKOMMEN TILBAKE» hengt opp, mens både trapper og korridorer var metermerket med grønn tape.

Opp trappene til tredje etasje var det imidlertid få av de voksne i Solbergs følge som greide å holde den pålagte meteren.

– Gått utrolig bra!

Rektor Elisabeth Dollum gleder seg stort over å se elevene igjen og er ikke bekymret for læringen de siste fem ukene av skoleåret. Men åtte uker med hjemmeundervisning har gått utrolig bra, mener hun.

– Det sier både elever, lærere og foresatte. Men det er enormt godt å få dem tilbake! sier hun.

Selv sier elevene de har opplevd å få bedre kontakt med lærerne i karantenetiden gjennom hyppige telefonsamtaler.

– Å ha et godt forhold til læreren skaper trygghet. Det har hjulpet på motivasjonen, sier elevrådsleder Helen Hanini Jeiharan.

Men mange av avgangselevene er skuffet over at de ikke får gå opp i muntlig eksamen, forteller rektor.

– Vi er litt lei oss for det. For det er jo en festdag, der elevene har forberedt seg godt og ofte er veldig fornøyde med egen innsats, sier Dollum.

Holde meter'n

I et hjørne av skolegården er klasse 10 C i gang med gymtime. Gymmen foregår utendørs ettersom gymsal og garderober er stengt av smittevernhensyn.

– Er det bra å være tilbake på skolen, spurte statsministeren.

– Ja! svarte elevene unisont.

– Greier dere å holde avstand, da?

– Nei! var det like unisone svaret.

– Trodde dere at dere skulle savne skolen så mye?

– Nei. Det er deilig å få være sammen med klassen og få litt sosial trening, svarte elevene.

Største utfordring

Forskere mener at skolene har fått for liten tid til å forberede skoleåpningen og innholdet i undervisningen i resten av skoleåret, og frykter dette vil gå ut over de faglig svakeste elevene.

På spørsmål fra NTB om skolene kunne ha åpnet litt tidligere, svarer Solberg:

– Jeg tror dette kom på et riktig tidspunkt, jeg.

– Anbefalingen var jo å starte med 5.–7. klasse litt tidligere. Men det var praktisk å vente for at skolene skulle kunne få øve seg litt. Vi har valgt å ta alle tilbake nå fordi det jo har vært et mål.

– Hva blir de største problemene i tida framover?

– Den største utfordringen vil være de elevene som sliter litt. Noen har faktisk blomstret i denne tiden, men det er også noen som har falt mer fra, sier Solberg.