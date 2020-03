Enighet om lokale karanteneregler – til slutt

Det er klart etter et hastemøte søndag ettermiddag.

Krisemøtet ble holdt etter at leder Stein Lier-Hansen i NHO-forbundet Norsk Industri reagerte sterkt på at veilederen, som regjeringen egentlig skulle legge fram klokka 14 søndag, ikke var rettslig bindende.

Dermed ble pressekonferansen brått avlyst, og partene satte seg ned til nye samtaler.

Knapt fire timer senere var det omstridte punktet fjernet og erstattet med teksten «departementet gjør i denne veilederen rede for rammene i smittevernloven og hvilke hensyn som etter loven skal vurderes», ifølge TV 2.

Ser ikke behovet

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) møtte pressen klokka 18 for å presentere den reviderte veilederen.

– Nå er det veldig sjelden at rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet får den oppmerksomheten som vi ser her i dag, men dette er en veldig viktig sak både for regjeringen, for kommunene, for NHO og for LO, innledet Høie.

Han understreket at regjeringen mener det ikke er behov for egne lokale karanteneregler, gitt de strenge tiltakene som er iverksatt nasjonalt.

– Vi anbefaler derfor kommunene ikke å innføre egne generelle regler om karantene eller restriksjoner, sa han.

Krav til tiltak

I veilederen ligger det retningslinjer for hvordan tiltak skal unngå å ramme blant annet kritiske samfunnsfunksjoner, barn med delt bosted og personer som krysser kommunegrensen under reise mellom bolig og arbeidssted.

Regjeringen vil også at tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen, skal unngås.

Kommunene får i tillegg klar beskjed om å unngå tiltak som rammer person- og varetransport eller produksjon i virksomheter innen vedlikehold, reparasjon, forsyningslinjer eller spesialiserte tjenester.

Vil forenkle

Nybø sier veilederen er ment å gjøre situasjonen enklere for næringslivet.

– Det er nå nær 300.000 arbeidsledige i Norge. Vi må gjøre det vi kan for at disse har en jobb å gå tilbake til når dette er over, sier hun.

Næringsministeren forteller at hun den siste tida har mottatt bekymringsmeldinger om at karantenereglene praktiseres ulikt i kommunene, noe som har ført til store vanskeligheter for bedriftene som rammes.

– Mange leverandører opplever problemer med å krysse kommunegrensene, noe som fører til forsinkelser eller stans i aktiviteten.

Ble forlenget

En rekke kommuner, blant dem Tromsø, Alta og Bodø, har brukt smittevernloven til å innføre lokale særregler. Begrunnelsen har vært et behov for å unngå smittespredning, som vil kunne overbelaste helsevesenet lokalt.

Denne uken forlenget Bodø sin karantene for personer som kommer sørfra.

– For oss er det folks liv og helse som kommer først, sier ordfører Ida Pinnerød (Ap).

Men regjeringen har lenge frarådet kommuner å innføre slike lokale særregler, og næringslivet har reagert sterkt.

