Partilederne møttes til en ny runde med forhandlinger mandag morgen klokken 8.15. Like før klokken 9 ble det klart at opposisjonspartiene var enige om krisepakken.

– Det kommer til å gjøre hverdagen litt mindre vanskelig, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

Ett av tiltakene er at permitterte får full lønn i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker fra dag 3 til dag 20.

Opposisjonen på Stortinget har vært opptatt av å bedre situasjonen for dem som blir permittert, slik at de slipper en brå reduksjon i inntekten. Også sykepenger og omsorgspenger har vært en del av diskusjonen, samt situasjonen for selvstendig næringsdrivende.

Ikke nok

Etter at regjeringens krisepakkeforslag ble presentert fredag, mente en samlet opposisjon at regjeringen ikke gjør nok for å verne om selvstendig næringsdrivende og andre som ikke omfattes av permitteringsreglene.

– Vi er ikke i mål. Men jeg opplever at det er vilje til å komme i mål, sa Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NTB mandag morgen før møtet.

– Vi jobber for en pakke som er mer sosial, som viser solidaritet med de lavtlønte og som kommer selvstendig næringsdrivende og frilansere i møte, sa han.

Opposisjonspolitikerne diskuterte krisepakken til klokka 2–3 natt til mandag.

En ekstra runde

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum sa alle partiene er enige om vesentlige forbedringer i krisepakken.

– Men vi tar en ekstra runde for å lande en samlet pakke, sa han til NTB mandag morgen.

