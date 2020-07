Den seksuelle omgangen skjedde ifølge tiltalen ved flere anledninger for to og et halvt år siden. Mannen skal også ha forsøkt å gjennomføre samleie med henne.

Incest har en strafferamme på fengsel i seks år. For søskenincest er den på ett års fengsel.

Saken behandles i Sør-Trøndelag tingrett over to dager i midten av august.