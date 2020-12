Det er en overrasket, men glad Tore Ludt (71) som tar telefonen når Dagsavisen forteller ham at han er vinneren av «Årets profet» 2020.

Eller, helt presist kom han på andreplass med sine 22 poeng, men Dagsavisen har ikke lyktes med å få kontakt med personen som skåret ett poeng mer. I tillegg var ikke Ludt den eneste med 22 riktige svar så Dagsavisen måtte trekke vinneren. Det er med andre ord en god dose flaks som har bidratt til at det ble Tore Ludt som til slutt seiret i år.

Ludt møter Dagsavisens utsendte på Stovner T-bane stasjon i Oslo. Han har tilbudt seg å hente så vi skal slippe å traske i slapset oppover til Stovnerlia. I en blå bil utenfor stasjonen sitter Ludt, delvis gjemt bak et munnbind.

– Gratulerer med seieren! Er det stas?

– Takk! Ja, det synes jeg var veldig stas! Det er morsomt å vinne, sier Ludt.

Første seier etter fem år

Ludt har deltatt i Dagsavisens årlige spåmannkonkurranse de siste fem åra, men aldri vunnet før. I bilen forteller han at han har en kompis som har vunnet «Profeten» to ganger. Nå som Ludt er i gang med én seier, er målet hans å slå kompisen.

– Jeg er et konkurransemenneske. Det hadde vært ordentlig gøy å slå ham, sier han og svinger inn til Stovnerlia.

Det er et hyggelig borettslag med røde rekkehus. Her har Ludt og kona bodd i 16 år, men han har bodd i bydel Stovner siden 1977. Det er store mengder snø på både tak og veier denne romjulsdagen, i sterk kontrast fra forholdene der Dagsavisen holder til i Oslo sentrum.

– Nå er vi oppi høyden. Her er det nok av snø, sier Ludt fornøyd.

Her kan du delta i Dagsavisens «Årets profet» 2021

Full pott

Inne i stua byr Ludt på en kopp kaffe mens han forteller at han alltid har vært opptatt av å følge med på det som skjer.

– Fruen og jeg tar «ti strake» hver dag og besvarer spørsmålene på baksiden av Dagsavisen. Jeg synes det er viktig å være opplyst, sier han.

Og det vises. I kategorien «Politikk og samfunn» fikk Tore Ludt full pott. Det er han veldig fornøyd med. Han tror det kan ha å gjøre med hans interesse og engasjement for politikk. Ludt er nemlig lokalpolitiker i bydel Stovner og har sittet i bydelsutvalget for SV siden valget i 1991.

– Jeg er svært interessert i politikk. Både lokal, nasjonal og internasjonal. Men jeg interesserer meg for sport og kultur óg, sier han.

– Men er det kunnskap som ligger bak besvarelsene dine, eller ren tipping?

– Det er nok en kombinasjon. I noen kategorier, som enkelte av spørsmålene om kultur, bedriver jeg ren tipping. Jeg er ikke så oppdatert på den delen av kulturfeltet som treffer ungdom.

Tore Ludt hjemme i stua på Stovner. Foto: Thale Heidel Engelsen

Men Ludt er overbevist om at det hjelper å ha kunnskap og innsikt når man deltar i «Årets profet». Noen av spørsmålene var han ganske sikker på at han hadde besvart riktig.

– Som for eksempel at Jan Tore Sanner ikke ville bli vraket, eller at de ville tørre å velge Trond Giske som ny leder av Trøndelag Ap. Det var jeg ganske trygg på, sier han og smiler lurt.

Formuleringen av spørsmålet om Anniken Hauglie fikk Tore til å stusse litt.

– Svaret på om hun gikk av som følge av Nav-skandalen, er nei. Hun gikk av, men det var kanskje ikke på grunn av det. Om så, ville vel regjeringen aldri innrømmet at det var grunnen, så derfor svarte jeg nei, sier han.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Et uforutsigbart år

Samtidig har det vært et spesielt år som på mange områder ikke har blitt som noen av oss trodde eller forventet. Koronapandemien sørget for at tre av spørsmålene i sportskategorien måtte strykes, siden verken EM eller OL ble avholdt ble spørsmålene irrelevante.

Spørsmålet om Vålerenga tar medalje i Eliteserien måtte vi vente helt til 22. desember for å få et svar på.

I etterpåklokskapens lys innser Ludt at han undervurderte hjemmelaget. Han svarte nemlig nei på om Vålerenga ville ta medalje.

– Jeg trodde vel kanskje ikke at de skulle klare det, men det gjorde de jammen.

På spørsmålet om Donald Trump ville bli gjenvalgt er Ludt usikker.

– Jeg svarte sannsynligvis at han ikke ville bli gjenvalgt?

Nei, Ludt svarte ja. Det overrasker ham litt, men han tror koronapandemien var utslagsgivende for Trumps tap.

– Håndteringa av det gjorde vel at han mistet en del oppslutning som han ellers ville fått.

Les også: Annerledesåret 2020: Pizzaeventyret som går mot et mareritt (+)

Mindre kontakt med barnebarna

2020 har vært et veldig spesielt, og ikke minst uforutsigbart år. For Ludt, som er pensjonist, har den største konsekvensen vært at han ikke har kunnet ha den samme kontakten med barna og barnebarna. Han har to barn, og det samme har kona. Til sammen har de ti barnebarn.

– Det er jo litt slitsomt å ikke kunne se dem så mye, men heldigvis har vi kunnet holde kontakten over skjerm, sier Ludt.

Han gleder seg til det blir lettere å møtes fysisk igjen. Ellers har Ludt og kona klart seg fint gjennom pandemien.

Ludt er fra Oslo. Fram til han var 12 år bodde han i Bogstadveien med familien. De siste 43 åra har han holdt seg trofast til Stovner. Før han ble pensjonist var han lærer i ungdomskolen. I 38 år underviste han i samfunnsfag, norsk og matematikk. Læreryrket traff ham ved en tilfeldighet, men han elsket det.

– Som student trengte jeg litt ekstra penger, så jeg skrev meg opp på vikarlisten til osloskolen, sier Ludt.

Les også: Annerledesåret 2020: – Vi ødelegger barnas framtid, ikke bare her og nå

Tror pandemien har satt sitt preg

Fristen for å sende inn besvarelsen for «Årets profet» 2021 er 8. januar, men Ludt pleier å vente til siste slutt med å sende inn, i tilfelle det skjer noe som kan påvirke besvarelsen hans.

Det ene spørsmålet om 2021 lyder som følger: «Gjelder regelen om én meters avstand 1. desember?». Jeg spør Ludt hva han tenker, og det lure smilet kommer fram igjen.

– Vel, nå skal ikke jeg gi noen tips til konkurrentene mine, da!

Men han tror de strenge reglene vi har hatt siden mars vil påvirke oss langt inn i 2021, og at det ikke er sikkert det vil være naturlig å stå tett opp til fremmede i køen på matbutikken, selv når viruset har lagt seg.

Om ikke lenge skal Ludt og kona sette seg i bilen og kjøre til hytta i Synnfjell for å feire nyttår. Ludt er optimistisk, men realistisk for hva 2021 vil gi oss.

– Vi får bare være tålmodige, vente på effekten av vaksinen og håpe at ting roer seg, men det vil nok ta tid, sier han.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.