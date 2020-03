Én av tre synes koronareglene er uklare

Undersøkelsen er gjennomført av Norsk koronamonitor i Opinion, og 5.000 nordmenn er blitt spurt i løpet av en tidagersperiode.

33 prosent svarte at det er vanskelig å vite om retningslinjene gjelder dem selv. 47 prosent svarer at det ikke er vanskelig, mens 20 prosent svarer verken eller.

– Man skulle tro at stadig flere nordmenn forstår og klarer å praktisere myndighetenes retningslinjer over tid. Men samtidig ser vi at retningslinjene endres fra regjeringen, helsemyndigheter og i ulike kommuner, påpeker seniorrådgiver Ola Gaute As Askheim i Opinion.

Tidligere denne uken anbefalte myndighetene å holde avstand på to meter innendørs, samt å unngå grupper på mer enn fem personer utendørs.

I undersøkelsen fremgår det at det i større grad er eldre som synes det er vanskelig å holde seg oppdatert på myndighetenes retningslinjer.

– For mange eldre kan det være vanskelig å følge med på tempoet, og livslang erfaring er heller ikke til hjelp i dagens koronasituasjon for eldre mennesker, sier Askheim.

De som bor alene, oppgir i større grad enn dem som bor i en større husstand, at det er vanskelig å vite hvilke retningslinjer som gjelder.

