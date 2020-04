En av tre sykepleiere har opplevd brudd på smittevernreglene på jobb

– Det er et for høyt tall, og det er alvorlig, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet til TV 2.

1.925 sykepleiere har deltatt i undersøkelsen. 4,6 prosent svarer at de i stor grad har opplevd brudd på retningslinjene, mens 27,1 prosent svarer ja i noen grad.

Undersøkelsen viser at det er flest brudd på store akuttsykehus med et opptaksområde med mer enn 60.000 personer. 36,4 prosent svarer der at de har opplevd brudd på smittevernrutinene.

– Det gjelder mangel på smittevernutstyr, men også ting som handler om lokasjon. Bygningsmassen mange steder er ikke tilpasset at man skal håndtere smitte, sier Larsen.

Reagerer

Helseminister Bent Høie (H) reagerer på tallene fra undersøkelsen og presiserer at slik skal det ikke være.

– Det er viktig fra ledernes side å passe på at man følger de retningslinjene som gjelder for bruk av utstyr, sier han.

Undersøkelsen viser også at to av ti sykepleier mener at deres arbeidsplass var for dårlig forberedt på koronapandemien. Flere har også anonymt luftet sin bekymring over mangel på smittevernsutstyr og for lite informasjon. (NTB)

