– Det sier seg selv at det er en påkjenning å isoleres over lang tid. Og ser vi koronaperioden under ett, er det de yngste som i størst grad ikke går ut av huset, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Personer under 30 år utgjør størsteparten av dem som har sluttet å forlate huset. Siden pandemien begynte oppgir i snitt 20 prosent av denne aldersgruppen at de har sluttet å gå ut av huset. Det er klart høyere enn for andre aldersgrupper. Prosentandelen var 11 denne uka.

Ensomhet

I september oppga 23 prosent av befolkningen at de føler seg ensomme. Ensomheten var på sitt høyeste i mai (27 prosent) og lavest i juli (20 prosent), men har vist en svak økning etter sommeren.

Ensomhet rammer i størst grad de yngste. Hver tredje person under 30 år føler seg ensom som følge av pandemien.

– Gjennom hele pandemien er det den yngre delen av befolkningen som i størst grad opplever hverdagen som psykisk belastende. Unntaket var sommerferien, men nå begynner de igjen å toppe statistikken, sier Clausen.

Psykisk belastende

Så langt i september oppgir 24 prosent at de opplever nåværende livssituasjon og hverdag som psykisk belastende som følge av endringer i hverdagsrutiner knyttet til pandemien.

Andelen er 6 prosentpoeng lavere enn toppunktet i mars, men en oppgang på 2 prosentpoeng fra bunnpunktet i juli.

Opinion spurte 32.000 nordmenn om hvordan de vurderer sin psykiske helse og livssituasjon etter koronautbruddet.

