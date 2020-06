Koronapandemien avlyste den ordinære sommerskolen i Oslo, men bydeler og skoler har funnet alternative løsninger som har resultert i at 21 sommerskoler kan gi et tilbud til elever fra 5. til 10. trinn.

På Mortensrud var de i gang allerede første uke i sommerferien. Sist uke deltok ni ungdommer på det de kaller «medvirkningscamp», som også foregår denne uka på Lofsrud ungdomsskole.

Mortensrud står foran en gigantisk utbygging der målet blant annet er bedre levekår og oppvekstvilkår. Oslo kommune har, som en del av Oslo-sør satsningen planlagt bygging av ny Mortensrud skole, i tillegg til bibliotek, flerbrukshall og nye parker.

Derfor har Sommerskolen Oslo invitert ungdom til å prøve seg som områdeeksperter, for å sikre at barn og unges meninger om hvordan de nye prosjektene skal lykkes kommer fram.

Ungdommenes ønsker

I solsteiken, i fotballbingen utenfor Lofsrud ungdomsskole er flere ungdommer samlet til «medvirkningscamp». Der skulle de sammen komme opp med ideer og forslag til hvordan Mortensrud kan bli et triveligere sted å bo for barn og unge.

Elevene har stilt ut plansjer, bilder og «moodboards» som viser hva de har jobbet med de siste dagene. Det er intervjuer med folk i nærområdet, bilder som dokumenterer inntrykkene, kart over dagens tilbud og nye ideer blir presentert av ivrige og engasjerte ungdommer. Alt det ungdommene har kommet fram til har også blitt lagt fram for lokalpolitikere og ledere i bydelen.

Mikael Sofaie Manesh (14), Hans Fredrik Sirevåg Jensen (14) og Clara Sophie Otterbein (13) deltok på første uka med Mortensrudcamp. Denne uken er det en ny gjeng som skal få kurs for å bli medforskere i nærmiljøet. Foto: Mimsy Møller

Hans Fredrik Sirevåg Jensen (14) deltok på campen hele forrige uke. Han ser nå bydelen sin med nye øyne.

– Jeg ser at ikke hele Mortensrud blir brukt på en god måte. Nå ser jeg enda mer, og får vite hvordan ting kan bli bedre, sier han.

Ungdommene vi snakker med forteller at det viktigste for dem er aktiviteter og oppholdssteder for de unge. Flere av jentene ønsker seg et bredere tilbud av fritidsaktiviteter. Bedre belysning langs gangveiene og ladestasjoner til mobiltelefoner rundt om i bydelen var også en idé for at ungdommene skal føle seg tryggere om kvelden.

Sirevåg Jensen forteller at flere av beboerne i nærområdet ønsket seg en forbedring av turområdene og så frem til det planlagte biblioteket.

– Ting som kan brukes av både unge og gamle er gode ideer, sier han.

Annerledes læring

Den ordinære sommerskolen ble avlyst, men rektor for Sommerskolen Oslo Kirsten Riise er fornøyd med at de har fått til gode alternativer. Smittevernhensyn gjør det vanskelig for barn å reise på kryss av tvers av byen. Derfor ble de alternative løsningene lagt til nærskolene.

På Lofsrud skole ble det inngått et tett samarbeid med Bydel Søndre Nordstrand for å kunne gi et tilbud hvor antall deltakere på hvert enkelt kurs kunne begrenses.

Selv om det blir et annerledes år handler det fortsatt om å lære gjennom praktiske oppgaver. Det er også mye positivt som kan videreføres til senere, mener Riise.

– Den tette dialogen vi har hatt med bydelen for å tilrettelegge kursene på Lofsrud er åpenbart noe vi kan ta med videre, sier hun.

Rektor for Sommerskolen Oslo Kirsten Riise er fornøyd med alternativet til den vanlige sommerskolen i Oslo. Foto: Mimsy Møller

Men det er flere ting som er vanskelig å gjennomføre denne sommeren. Svømmekurs og det å vise frem yrkesfagene er noe av det som går bort fra årets program. I tillegg ville det vanligvis vært mange flere sommerjobber til studenter, opplyser Riise.

– Vanligvis har vi rundt 900 studenter som jobber i Sommerskolen. I år er det langt færre, sier hun.

Politikerne må lytte til de unge

Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) er glad for at Sommerskolen kunne få til et program i sommer. Da hun var på besøk på «Mortensrudcamp» sist torsdag fikk hun presentert hva ungdommene hadde jobbet med i løpet av uken.

– Det er veldig viktig å involvere barn og unge i utviklingen av bydelene. Vi må lytte til hva de synes, sier Inga Marte Thorkildsen. Foto: Mimsy Møller

Etter å ha snakket med elevene påpekte hun viktigheten av et sted å oppholde seg for ungdomsskoleelever.

– Noen kan oppleve det som litt skummelt å oppholde seg på aktivitetshuset, der de eldre ungdommene henger mest. Et kveldstilbud tilpasset ungdomsskoleelevene med ungdom på samme alder, er noe jeg ønsker og håper at vi i større grad kan åpne opp for i Oslo. Dette vet vi har vært vellykka på flere andre ungdomsskoler i byen.

Da byråden spurte deltakerne om hvordan det har vært å være med på å utvikle nærområdet, svarte alle at de anbefaler alle ungdommer å melde seg på hvis det blir noe lignende neste sommer.

– Jeg har vært her hele livet. Jeg liker stedet, men det kan bli bedre. Å se hvordan nye ting kan bli har vært spennende, sier Mikael Safaie Manesh (14).

Flere var enige i at Mortensrud er et bra sted å vokse opp.

– Noe av det negative som blir skrevet i media er overdrevent. Jeg er her nesten hver dag og har nesten aldri sett noe, sier Safaie Manesh.

